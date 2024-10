Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si baciano al GF spagnolo: “Ieri notte ho avuto ciò che volevo da un mese” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo settimane di tira e molla, è scattato finalmente il bacio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello spagnolo, dove i due si trovano da qualche giorno al posto di Maica Benedicto. Le parole del modello milanese: "Quello che ho avuto ieri notte è stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato, da oggi voglio viverti". Fanpage.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si baciano al GF spagnolo: “Ieri notte ho avuto ciò che volevo da un mese” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo settimane di tira e molla, è scattato finalmente il bacio traal Grande Fratello, dove i due si trovano da qualche giorno al posto di Maica Benedicto. Le parole del modello milanese: "Quello che hoieriè stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato, da oggi voglio viverti".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta - Al Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con Shaila Gatta. Alla ballerina, il modello ha fatto poi una dichiarazione in ginocchio. (Comingsoon.it)

Shaila Gatta - arriva un bacio rubato con Lorenzo Spolverato - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sempre più vicini: il modello ruba un bacio all'ex Velina e il gesto non passa inosservato L'articolo Shaila Gatta, arriva un bacio rubato con Lorenzo Spolverato proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Javier Martinez su Shaila Gatta : “Mi manca sentirla addosso” - non sa che lei è innamorata di Lorenzo Spolverato - Al Grande Fratello momento di sconforto per Javier Martinez. Il concorrente ha ammesso di sentire la mancanza di Shaila Gatta. Non sa che la gieffina è in Spagna, dove si è detta innamorata di Lorenzo Spolverato.Continua a leggere . (Fanpage.it)