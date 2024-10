Ilrestodelcarlino.it - Seccardini si gode il successo:: "Mentalità da battaglia dei miei"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Volti finalmente distesi anche al ‘Don Mauro Bartolini’ con cori e urla negli spogliatoi a fine gara. Dopo le tre vittorie esterne, ci voleva anche il priimotra le mura amiche, anche sofferto come è stata la gara giocata più ‘a calci’ che a calcio contro il Roma City. Gli ospiti l’hanno messa sul piano della ‘’ fermando ogni azione dei bianconeri con un calcione che l’incerto arbitro Mozzillo di Reggio Emilia ha lasciato troppe volte impunito. Il lato positivo è che i ragazzi del Patron Graziano Giordani non hanno mai tirato indietro la gamba, accettando gli scontri e l’agonismo anche eccessivo. Mister, era la gara che vi aspettavate? "Conosciamo il Roma City, una squadra molto fisica, forte, ben organizzata. Una squadra che ha una identità chiara e non ci ha sorpreso dal punto di vista della proposta.