Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 cantanti in gara (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati resi noti i 24 artisti che parteciperanno alla prossima edizione di Sanremo Giovani, da martedì 12 novembre prossimo, ci aspettano cinque appuntamenti settimanali con con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2. Comingsoon.it - Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 cantanti in gara Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono stati resi noti i 24 artisti che parteciperanno alla prossima edizione di, da martedì 12 novembre prossimo, ci aspettano cinque appuntamenti settimanali con con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2.

