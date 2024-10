Sport.quotidiano.net - San Gallo-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) San(Svizzera), 24 ottobre 2024 – Seconda sfida di Conference League per ladopo il successo casalingo (2-0) contro i gallesi del “The New Saints”: stavolta la sfida è in Svizzera, in casa del San. Si tratta di un avversario ampiamente alla portata dei gigliati e l’obiettivo non può che essere la vittoria, ma resta un impegno comunque da non sottovalutare assolutamente. Molto probabile, comunque, che il tecnico viola Raffaele Palladino faccia un po’ di turnover. Di certo non ci sarà Gudmumdsson (starà fuori per cinque settimane, causa infortunio) e al suo posto toccherà a Beltran. La partita sarà trasmessa da Sky, oltre alla diretta streaming su Now Tv e la diretta web testuale sul nostro sito.SAN(4-3-1-2): Ati Zigi; Okoroji, Vallci, Stanic, Vandermersch; Görtler, Quintillà, Witzig; Toma; Geubbels, Mambimbi.