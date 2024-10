Russia: Kazan, Xi partecipa a 16mo BRICS Summit (2) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Kazan, 24 ott – (Xinhua) – I leader dei Paesi BRICS posano per una foto di gruppo durante la 16ma edizione del BRICS Summit a Kazan, in Russia, ieri 23 ottobre 2024. Il vertice e’ stato organizzato dal presidente russo Vladimir Putin e ha visto la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping, del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (tramite videoconferenza), del presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi, del primo ministro etiope Abiy Ahmed, del primo ministro indiano Narendra Modi, del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e del presidente degli Emirati Arabi Uniti (EAU) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Russia: Kazan, Xi partecipa a 16mo BRICS Summit (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott – (Xinhua) – I leader dei Paesiposano per una foto di gruppo durante la 16ma edizione del, in, ieri 23 ottobre 2024. Il vertice e’ stato organizzato dal presidente russo Vladimir Putin e ha visto lazione del presidente cinese Xi Jinping, del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (tramite videoconferenza), del presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi, del primo ministro etiope Abiy Ahmed, del primo ministro indiano Narendra Modi, del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e del presidente degli Emirati Arabi Uniti (EAU) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. (Xin) Agenzia Xinhua

Russia - a Kazan misure di massima sicurezza per il vertice BRICS - Alcune strutture pubbliche, come caffè e musei nelle vie centrali, hanno chiuso i battenti questa settimana, e in alcune zone è stata vietata la vendita di alcolici. Turchia, Azerbaigian e Malesia hanno formalmente richiesto di diventare membri, e diversi altri Paesi hanno espresso interesse a unirsi. (Lapresse.it)

Russia - prosegue a Kazan il vertice BRICS : presenti 36 Paesi - Il capo del Cremlino ha posato per la foto di rito insieme con l’omologo cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e altri leader mondiali, L’incontro ha evidenziato il fallimento dei tentativi guidati dagli Stati Uniti di isolare la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. Al vertice partecipano 36 Paesi. (Lapresse.it)