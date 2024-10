Lanazione.it - Rugby, i Cavalieri U18 battono gli inglesi del Mount Kelly

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prato, 24 ottobre 2024 - La sensazione che quest'anno iUnion possano contare su una formazione U18 particolarmente competitiva sta divenendo sempre più concreta, anche alla luce dell'ottimo inizio di stagione con la qualificazione alla fase interregionale del campionato di categoria. E un'ulteriore conferma è arrivata pochi giorni fa, battendo una squadra di pari età proveniente dalla “patria” del. I “baby” tuttineri hanno ricevuto qualche giorno fa al campo di Querceto la rappresentativa delCollege, in tournè in Italia. E sono riusciti ad imporsi per 31-25, al termine di un incontro combattuto ed equilibrato. Conclusosi con il tradizionale “terzo tempo”, nel corso del quale i giocatori hanno avuto modo di stringersi la mano e di scambiarsi impressioni e commenti.