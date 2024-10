Rossella Zanin morta nel laghetto da pesca, inchiesta per istigazione al suicidio: tutte le ipotesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) ESTE - La tragedia del laghetto di Este ha una dinamica ancora tutta da decifrare. Rossella Zanin è scivolata in acqua accidentalmente, è stata colta da un malore improvviso Ilgazzettino.it - Rossella Zanin morta nel laghetto da pesca, inchiesta per istigazione al suicidio: tutte le ipotesi Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ESTE - La tragedia deldi Este ha una dinamica ancora tutta da decifrare.è scivolata in acqua accidentalmente, è stata colta da un malore improvviso

