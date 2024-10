Lopinionista.it - Romasposa, salone internazionale con novità e tendenze per il matrimonio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Presenti alla 60a edizione anche tante soluzioni per realizzare eventi consapevoli e nel rispetto dell’ambiente ROMA – La consapevolezza ambientale preme sul settore del wedding e cambia leper il giorno del sì: sono sempre di più infatti i futuri sposi che cercano soluzioni per realizzare eventi naturali e a basso impatto ambientale. Per scoprire le ultimeper le nozze torna nella Capitale, ildella Sposa che dal 24 al 27 ottobre porta a Palazzo dei Congressi le proposte di 250 espositori. Presenti anche tante soluzioni green che saranno particolarmente apprezzate dalle coppie di che richiedono prodotti, servizi e attività eco-friendly per sé stessi e i propri ospiti. A partire dall’abito.