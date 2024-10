Rocchi ferma Di Palo il var di Juve-Lazio (quello che non ha visto la gomitata di Douglas Luiz) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rocchi ferma Di Palo il var Juve-Lazio (quello che non ha visto la gomitata di Douglas Luiz) Tiene banco la polemica sugli arbitri e sul Var, anche dopo i due giorni di Champions. A Roma non si sono spente le polemiche per Juve-Lazio di sabato scorso. Durante il match dello Stadium, Douglas Luiz ha rifilato un colpo a palla lontana ai danni di Patric. L’arbitro non lo ha sanzionato e non è stato nemmeno richiamato al Var. Secondo il CorSport, ci potevano essere gli estremi per una espulsione, per Rocchi, a Open Var, non sanzionare il fallo non è un errore chiaro. Dopo le parole di Rocchi, il quotidiano però nota che tra le designazioni arbitrali manca proprio il nome del Var di quella partita. L’arbitro di campo è stato, invece, retrocesso a quarto uomo di Napoli-Lecce. Ilnapolista.it - Rocchi ferma Di Palo il var di Juve-Lazio (quello che non ha visto la gomitata di Douglas Luiz) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Diil varche non haladi) Tiene banco la polemica sugli arbitri e sul Var, anche dopo i due giorni di Champions. A Roma non si sono spente le polemiche perdi sabato scorso. Durante il match dello Stadium,ha rifilato un colpo a palla lontana ai danni di Patric. L’arbitro non lo ha sanzionato e non è stato nemmeno richiamato al Var. Secondo il CorSport, ci potevano essere gli estremi per una espulsione, per, a Open Var, non sanzionare il fallo non è un errore chiaro. Dopo le parole di, il quotidiano però nota che tra le designazioni arbitrali manca proprio il nome del Var di quella partita. L’arbitro di campo è stato, invece, retrocesso a quarto uomo di Napoli-Lecce.

