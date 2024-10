Report, Ranucci: «Dopo Spano un altro caso che riguarda Giuli». Il ministro: «Chiacchiericcio mediatico» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «La vicenda Spano è una piccola parte dell'inchiesta in onda domenica a Report». Lo ha detto il conduttore di Report (in onda domenica alle 20,30 su Rai3), Sigfrido Ranucci, a Ilmattino.it - Report, Ranucci: «Dopo Spano un altro caso che riguarda Giuli». Il ministro: «Chiacchiericcio mediatico» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «La vicendaè una piccola parte dell'inchiesta in onda domenica a». Lo ha detto il conduttore di(in onda domenica alle 20,30 su Rai3), Sigfrido, a

