Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti, uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prendersi cura della salute dell'intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro 'secondo cervello'. Tuttavia, se negli ultimi anni è cresciuto molto l'interesse intorno alla salute dell'intestino, ancora spesso si tende invece a sottovalutare l'importanza che possono avere, in un'ottica di prevenzione dalle più comuni malattie intestinali, i programmi di screening. «L'adesione agli screening purtroppo è ancora inferiore rispetto a quello che ci si aspetterebbe dalla popolazione over 50 a cui questi programmi sono indirizzati»- conferma Mario Bianchetti, Direttore U.O. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva del Gruppo MultiMedica.

