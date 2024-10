Prorogata allerta arancione in Toscana. Scuole chiuse (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prorogata allerta arancione in Toscana. Scuole chiuse Prorogata allerta arancione in Toscana, nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Giornata in cui è in vigoreallerta meteo arancione in buona parte della Toscana. Prorogata l’allerta arancione fino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre. Forti temporali. Rischio idrogeologico. Rischio idraulico Scuole chiuse in molti Comuni. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)inin, nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Giornata in cui è in vigoremeteoin buona parte dellal’fino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre. Forti temporali. Rischio idrogeologico. Rischio idraulicoin molti Comuni.

