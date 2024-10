Piano di rilancio Seta, Cisl: "Uno schiaffo agli autisti, qui si sventola bandiera bianca" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Uno studente al primo anno di economia sa che l’asset vitale da difendere in una grande crisi sono i lavoratori specializzati. Senza di loro un’azienda muore. Per l’amministratore delegato di Seta, invece, i suoi autisti valgono zero e i sindacati e i soci pubblici sono presenze fastidiose Modenatoday.it - Piano di rilancio Seta, Cisl: "Uno schiaffo agli autisti, qui si sventola bandiera bianca" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Uno studente al primo anno di economia sa che l’asset vitale da difendere in una grande crisi sono i lavoratori specializzati. Senza di loro un’azienda muore. Per l’amministratore delegato di, invece, i suoivalgono zero e i sindacati e i soci pubblici sono presenze fastidiose

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seta - arrivano 10 autisti entro fine anno. Altri 43 sono in formazione nell'Academy aziendale - Entro l’anno Seta prevede per il bacino di Modena l’assunzione di dieci nuovi autisti, mentre nel 2025 si conclude il percorso di formazione di altri 43 candidati che stanno frequentando l’Academy aziendale, sempre per il bacino di Modena. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità rispondendo... (Modenatoday.it)

"Umiliati e sottopagati" - il corteo degli autisti Seta sfila fin sotto al Municipio - . . Sabato di sciopero per il trasporto pubblico modenese, convocato dalle sigle Orsa e Usb. Dopo essersi radunati alla stazione delle autocorriere, gli autisti e il personale di Seta che ha deciso di aderire alla manifestazione ha mosso attraverso viale Molza e poi via Emilia Centro in direzione di. (Modenatoday.it)

Autisti pagati troppo poco. A Seta offerti 150mila euro ma l’azienda non li vuole usare - Nonostante però i solleciti di Provincia e Comune, e gli impegni delle organizzazioni sindacali, da 3 mesi a questa parte, l’azienda di trasporti non ha ancora dato il nullaosta per ricevere questi soldi, che non possono essere erogati fino a quando non comunicherà dove e come saranno suddivisi. La mancanza di personale impone ai lavoratori in organico turni di lavoro più lunghi, straordinari che di fatto diventano quotidianità anche per sopperire a salari ritenuti bassi per la qualità della vita reggiana. (Ilrestodelcarlino.it)