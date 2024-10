Ilgiorno.it - Pericolo scongiurato. No all’antenna telefonica nel centro di Cuggiono

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024). Non sarà posizionata inpaese l’antenna di telefonia, una torre con ripetitore alta ben 31 metri (come un palazzo di dieci piani) che una società aveva ipotizzato di collocare in via Vittorio Emanuele, in un’area privata al civico 17. La Conferenza dei Servizi ha difatti posto il proprio diniego al progetto. "Sono soddisfatto del risultato ottenuto – ha commentato al termine della riunione il sindaco, Giovanni Cucchetti –. Devo ringraziare chi si è mobilitato in questi mesi per cercare di impedire la realizzazione di questa antenna inpaese, le 816 persone che hanno firmato la petizione, la commissione paesaggistica comunale che ha espresso il proprio diniego, ma fondamentale per impedire l’installazione dell’antenna è stato il diniego della Sovrintendenza, a cui va il sentito ringraziamento di tutta l’amministrazione".