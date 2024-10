Pasquale Caputo muore annegato a 35 anni, era in vacanza in Egitto: lutto a Eboli (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'uomo si trovava in vacanza in Egitto con la moglie quando è improvvisamente annegato in circostanze ancora da chiarire. lutto a Eboli, nel Salernitano, dove Pasquale Caputo era molto conosciuto. Fanpage.it - Pasquale Caputo muore annegato a 35 anni, era in vacanza in Egitto: lutto a Eboli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'uomo si trovava inincon la moglie quando è improvvisamentein circostanze ancora da chiarire., nel Salernitano, doveera molto conosciuto.

