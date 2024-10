Palermo-Reggiana in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 15.00 di sabato 26 ottobre si gioca Palermo-Reggiana, partita valida per la decima giornata del campionato Ascoltitv.it - Palermo-Reggiana in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 15.00 di sabato 26 ottobre si gioca, partita valida per la decima giornata del campionato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risultati Serie B : Reggiana in vetta! Colpo Palermo - Sampdoria ancora ko | CLASSIFICA - Risultati Serie B 3ª Giornata Martedì 27 agosto Ore 20:30 Bari-Sassuolo 1-1 Carrarese-Sudtirol 2-0 Cittadella-Pisa 1-1 Cremonese-Palermo 0-1 Frosinone-Modena 1-1 Reggiana-Brescia 2-0 Salernitana-Sampdoria 3-2 Mercoledì 28 agosto Ore 20:30 Cesena-Catanzaro Cosenza-Spezia Juve Stabia-Mantova Classifica Serie B Reggiana 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Juve Stabia 4 Mantova 4 Spezia 4 Modena 4 Cittadella 4 Cesena 3 Carrarese 3 Palermo 3 Cosenza 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1 L'articolo Risultati Serie B: Reggiana in vetta! Colpo Palermo, Sampdoria ancora ko | CLASSIFICA sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Risultati Serie B : Reggiana in vetta! Colpo Palermo - Samp ancora ko | CLASSIFICA - Primo punto per il Bari che agguanta il Sassuolo sull’ 1-1 al 93? grazie al gol di Lasagna che risponde al vantaggio iniziale di Thorsvedt. Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2024-2025, risultati importanti già nelle gare del martedì sera. Risultati Serie B 3ª Giornata Martedì 27 agosto Ore 20:30 Bari-Sassuolo 1-1 Carrarese-Sudtirol 2-0 Cittadella-Pisa 1-1 Cremonese-Palermo 0-1 Frosinone-Modena 1-1 Reggiana-Brescia 2-0 Salernitana-Sampdoria 3-2 Mercoledì 28 agosto Ore 20:30 Cesena-Catanzaro Cosenza-Spezia Juve Stabia-Mantova Classifica Serie B Reggiana 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Juve Stabia 4 Mantova 4 Spezia 4 Modena 4 Cittadella 4 Cesena 3 Carrarese 3 Palermo 3 Cosenza 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1 L'articolo Risultati Serie B: Reggiana in vetta! Colpo Palermo, Samp ancora ko | CLASSIFICA sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)

Calciomercato Reggiana - per la difesa il club pensa ad un difensore del Palermo : i dettagli - L'articolo Calciomercato Reggiana, per la difesa il club pensa ad un difensore del Palermo: i dettagli sembra essere il primo su CalcioWeb. L’obiettivo del direttore sportivo Marcello Pizzimenti sarebbe il laterale destro Simon Graves, classe ’99 autore di 15 presenze nella passata stagione. . Dopo l’acquisto di Leo Stulac a centrocampo, la Reggiana potrebbe tornare a bussare alla porta del Palermo per rinforzare la propria difesa. (Calcioweb.eu)