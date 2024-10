Paesi dell’Est al voto: scegliere l’Unione o restare nell’orbita di Mosca. Dopo la Moldavia tocca alla Georgia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da una parte c’è la strada verso la vecchia orbita russa, dall’altra l’Europa. Sono bivi geopolitici decisi a una manciata di giorni di distanza alle urne: Moldavia e Georgia al voto, per scegliere il prossimo futuro. In Moldavia al referendum bandito per l’adesione all’Ue ha appena vinto il sì. Poco più del 50% degli aventi diritto ha votato per cambiare rotta, costituzione nazionale e uscire dalla sfera d’influenza russa in maniera definitiva e chiara. Ma oltre il 49% della popolazione ha votato contro l’Ue. Se il risultato della consultazione referendaria fosse una fotografia, sarebbe di un bianco e nero senza scala di grigi: spaccata quasi perfettamente a metà, la Moldavia guarda a ovest, senza riuscire a distogliere lo sguardo da est. Ilfattoquotidiano.it - Paesi dell’Est al voto: scegliere l’Unione o restare nell’orbita di Mosca. Dopo la Moldavia tocca alla Georgia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da una parte c’è la strada verso la vecchia orbita russa, dall’altra l’Europa. Sono bivi geopolitici decisi a una manciata di giorni di distanza alle urne:al, peril prossimo futuro. Inal referendum bandito per l’adesione all’Ue ha appena vinto il sì. Poco più del 50% degli aventi diritto ha votato per cambiare rotta, costituzione nazionale e uscire dsfera d’influenza russa in maniera definitiva e chiara. Ma oltre il 49% della popolazione ha votato contro l’Ue. Se il risultato della consultazione referendaria fosse una fotografia, sarebbe di un bianco e nero senza scala di grigi: spaccata quasi perfettamente a metà, laguarda a ovest, senza riuscire a distogliere lo sguardo da est.

