Orsi: «L’Inter non convince al 100% quest’anno! Ma c’è un detto» (Di giovedì 24 ottobre 2024) A commentare la vittoria delL’Inter sul campo dello Young Boys Nando Orsi. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha poi allargato il concetto. NON convinceNTE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro lo Young Boys allo scadere. Successivamente il giornalista ha allargato il proprio intervento su tutta la Champions League: «In generale L’Inter di quest’anno non è convincente al 100%, poi vinci allo scadere in qualsiasi modo può accadere e te lo porti a casa. Il detto che vince esulta e chi perde spiega. Stavo riflettendo su quello che ho sentito che la formula della Champions League favorisce tanti risultati importanti (5-0, 4-1). Ma non è la prima volta, anche lo scorso anno ce n’erano. Ma a me piace questa formula, perché ci sono delle sorprese». Inter-news.it - Orsi: «L’Inter non convince al 100% quest’anno! Ma c’è un detto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A commentare la vittoria delsul campo dello Young Boys Nando. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha poi allargato il concetto. NONNTE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandoha commentato la vittoria dei nerazzurri contro lo Young Boys allo scadere. Successivamente il giornalista ha allargato il proprio intervento su tutta la Champions League: «In generaledinon ènte al, poi vinci allo scadere in qualsiasi modo può accadere e te lo porti a casa. Ilche vince esulta e chi perde spiega. Stavo riflettendo su quello che ho sentito che la formula della Champions League favorisce tanti risultati importanti (5-0, 4-1). Ma non è la prima volta, anche lo scorso anno ce n’erano. Ma a me piace questa formula, perché ci sono delle sorprese».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Pechino - Sinner vola in finale e sfida Alcaraz. La risposta a sospetti e ricorsi è ancora una vittoria sul campo - Un dato incredibile, che conferma la solidità del numero uno del mondo nei momenti cruciali delle varie sfide. Dove sfodera passanti e schiacciate come fossero repliche stringenti. Nei nove precedenti fra i due è in leggero vantaggio lo spagnolo: cinque vittorie per lui, quattro per Sinner. Tutto in due ore e sette minuti di gioco, terminato con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). (Secoloditalia.it)

Golf. ’Luca Martufi Golf School’ - vittoria di Orsi e numeri record - Al termine della gara, alla presenza di moltissimi partecipanti, tutti omaggiati con una polo tecnica, si è svolta la premiazione durante la quale sono anche stati sorteggiati diversi premi a estrazione. re. Andando alla classifica pareggiata, bella prestazione di Raffaele Pallweber e di Raffaele Mazzucco, giunti primi rispettivamente in prima e seconda categoria davanti ad Andrea Cavazzini e a Mauro Martinelli. (Sport.quotidiano.net)