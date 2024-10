Liberoquotidiano.it - Ora solare, verso Brexit delle lancette? Medici Regno Unito chiedono stop switch

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Basta con gli '' che costringono a reimpostare l'orologio ogni 6 mesi. Idel sonno britannici invocano la ''. La richiesta? Mantenere per sempre in Uk l'ora, che scatterà in questo fine settimana di ottobre 2024 anche Oltremanica. L'appello al governo arriva dall'influente British Sleep Society. Per spiegare la loro posizione, gli esperti chiamano in causa evidenze scientifiche che mettono in luce gli effetti negativi del cambio d'ora e dell'ora legale (Daylight Saving Time o British Summer Time) sul sonno e sulla salute circadiana, legata al ritmo biologico del nostro organismo. "Quello che spesso non realizziamo è che l'ora legale modifica i nostri programmi, spostandoli in avanti di un'ora mentre la luce del giorno rimane la stessa.