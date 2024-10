Operazioni Straordinarie di Controllo: La Polizia di Stato Identifica Oltre 400 Persone a Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente aumento delle Operazioni di Controllo da parte della Polizia di Stato a Roma ha portato a importanti risultati nella lotta contro la criminalità . Durante gli interventi, sono state Identificate 415 Persone, controllati 115 veicoli e analizzati 10 esercizi commerciali con la conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un valore totale di circa 30.000 euro. Queste attività sono state attuate in risposta a un’ordinanza del Questore di Roma e hanno coinvolto diversi distretti della capitale, mirate a garantire una maggiore sicurezza e decoro urbano. Dettagli delle Operazioni in zona Monteverde Nel XII Distretto Monteverde, gli agenti hanno concentrato le loro forze nei pressi della Stazione Ferroviaria Ostiense-Trastevere. Gaeta.it - Operazioni Straordinarie di Controllo: La Polizia di Stato Identifica Oltre 400 Persone a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente aumento delledida parte delladiha portato a importanti risultati nella lotta contro la criminalità . Durante gli interventi, sono statete 415, controllati 115 veicoli e analizzati 10 esercizi commerciali con la conseguente applicazione di sanzioni amministrative per un valore totale di circa 30.000 euro. Queste attività sono state attuate in risposta a un’ordinanza del Questore die hanno coinvolto diversi distretti della capitale, mirate a garantire una maggiore sicurezza e decoro urbano. Dettagli dellein zona Monteverde Nel XII Distretto Monteverde, gli agenti hanno concentrato le loro forze nei pressi della Stazione Ferroviaria Ostiense-Trastevere.

