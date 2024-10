Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, fallisce la rimonta con l’Efes: ancora un ko, Eurolega già finita?

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Il Forum di Assago èuna volta terra di conquista per l'Efes Istanbul, questa volta vincente per 84-96, ma la schizofrenia citata da coach Messina nelle settimane passate è l'unico modo per definire quello che l'propone. Un 1° tempo apatico che peggio non si può, chiuso a -21 tra i fischi, la risposta, dopo solo 25 punti in 20', è il 34-20 del solo 3° periodo (47-10 di valutazione), arrivando persino a -4 (52-56), poi una partita gagliarda persa perché i biancorossi (Mirotic 29) sono andati troppo presto sotto, mentre ai turchi non viene la tremarella dei milanesi di settimana scorsa. A inizio gara, al di là delle pesanti assenze di tutti i pivot (Nebo, McCormack, Diop), salta all'occhio la mancanza di aggressività, da vittima sacrificale. Il 13-30 del 12' è la cartina di tornasole di una gara nella quale l'EA7 non c'è.