Nuoto, Thomas Ceccon non scende dal podio in Coppa del Mondo! Record del Mondo di Kate Douglass nei 200 rana (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ targata Thomas Ceccon la prima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Incheon in Corea. Il campione olimpico sale ancora sul podio, dopo gli ottimi risultati Shanghai, cogliendo il terzo posto nei 100 misti. Non riesce, invece il bis a Lorenzo Mora che si deve accontentare del sesto posto nella finale dei 200 dorso. Thomas Ceccon ha ottenuto il suo terzo podio in Coppa del Mondo chiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noe Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51?00. Ceccon ha chiuso la sua gara in 51?15, dopo aver trovato per primo ai 50 metri Niente podio, invece, per Lorenzo Mora che non è riuscito a ripetere la prestazione di Shanghai dove era stato secondo. Il modenese ha chiuso al sesto posto con 1’53?94. Oasport.it - Nuoto, Thomas Ceccon non scende dal podio in Coppa del Mondo! Record del Mondo di Kate Douglass nei 200 rana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ targatala prima giornata di gare della seconda tappa dideldia Incheon in Corea. Il campione olimpico sale ancora sul, dopo gli ottimi risultati Shanghai, cogliendo il terzo posto nei 100 misti. Non riesce, invece il bis a Lorenzo Mora che si deve accontentare del sesto posto nella finale dei 200 dorso.ha ottenuto il suo terzoindelchiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noe Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51?00.ha chiuso la sua gara in 51?15, dopo aver trovato per primo ai 50 metri Niente, invece, per Lorenzo Mora che non è riuscito a ripetere la prestazione di Shanghai dove era stato secondo. Il modenese ha chiuso al sesto posto con 1’53?94.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto : Ceccon terzo nei 100 misti in Coppa del Mondo - Nelle gare in vasca corta, in corso in Corea, l'azzurro non si smentisce ROMA - Il terzo posto di Thomas Ceccon nei 100 misti e il sesto di Lorenzo Mora nei 200 dorso nel film azzurro della prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, in svolgimento ad Incheon, terza citt . (Ilgiornaleditalia.it)

Nuoto - a Incheon la seconda tappa di Coppa del Mondo con Ceccon - Martinenghi e Pilato a caccia di podi - Tra gli uomini si gareggia nei 200 sl, 100 dorso, 200 rana, 50 farfalla e 400 misti. Nella seconda giornata si gareggia in campo femminile sui 200 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 50 farfalla e 400 misti, in campo maschile nei 100 sl, 1500 sl, 50 dorso, 50 rana, 200 farfalla, 200 misti. Le sessioni sono in programma alle 2. (Oasport.it)

Nuoto in Vasca Corta - tutto pronto per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Azzurri in gara - Nella località di Incheon, in Corea del Sud, l’Italia del Nuoto punta al massimo dal 24 al 26 ottobre. it è su GOOGLE NEWS. . Dopo la prima tappa di Coppa del Mondo svolta a Shanghai con cinque podi ottenuti dagli Azzurri in Vasca Corta, prosegue la gara internazionale iridata e lo farà nel prossimo week end. (Ilfaroonline.it)