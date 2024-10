Giornalettismo.com - Nel gioco dello scaricabarile, la Serie A vuole fare causa a Google

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sistema Piracy Shield funziona perfettamente e ogni errore non dipende dalla piattaforma istituita per legge lo scorso anno. Questa è la posizione comune di AGCOM e del governo, ma anche quella della Lega diA che – dopo l’ennesimo caos dell’ultimo weekend – ha deciso (ancora una volta) di scagliarsi contro. Secondo l’associazione (di natura privata) delle squadre del massimo campionato di calcio italiano, la pirateria continua a imperversare nella rete adell’atteggiamento e del comportamento “ostativo” intrapreso dalla multinazionale americana che non collaborerebbe con le istituzioni italiani ai sensi della norma vigente.