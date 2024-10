Nei guai per truffa e riciclaggio. L’avvocato: "Sono estraneo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’avvocato Alessandro Pettine ha respinto le accuse mettendosi a disposizione per chiarire tutti gli aspetti della vicenda che lo ha portato in carcere una settimana fa, a seguito di un’inchiesta della Procura di Ascoli per truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, falso materiale aggravato; accuse contestate a vario titolo anche ad altre quattro persone indagate a piede libero e a Fabio Carpani, l’altro ascolano rinchiuso in carcere, il quale si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri mattina infatti Pettine e Carpani Sono stati sottoposti agli interrogatori di garanzia al termine dei quali i rispettivi legali, Nazario Agostini per Pettine e Umberto Gramenzi per Carpani, hanno chiesto la scarcerazione di entrambi o quantomeno i domiciliari. Ha espresso sul punto parere negativo il sostituto procuratore Mara Flaiani. Ilrestodelcarlino.it - Nei guai per truffa e riciclaggio. L’avvocato: "Sono estraneo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Alessandro Pettine ha respinto le accuse mettendosi a disposizione per chiarire tutti gli aspetti della vicenda che lo ha portato in carcere una settimana fa, a seguito di un’inchiesta della Procura di Ascoli per, auto, falso materiale aggravato; accuse contestate a vario titolo anche ad altre quattro persone indagate a piede libero e a Fabio Carpani, l’altro ascolano rinchiuso in carcere, il quale si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri mattina infatti Pettine e Carpanistati sottoposti agli interrogatori di garanzia al termine dei quali i rispettivi legali, Nazario Agostini per Pettine e Umberto Gramenzi per Carpani, hanno chiesto la scarcerazione di entrambi o quantomeno i domiciliari. Ha espresso sul punto parere negativo il sostituto procuratore Mara Flaiani.

