Napoli-Lecce, parla Conte: «Cuore e sentimenti nel Salento. Poi c'è il lavoro, sfida da vincere» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sabato alle 15 allo stadio "Diego Armando Maradona" si gioca Napoli-Lecce. Una sfida in cui i salentini di mister Gotti sono chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta per 6 a 0 subita

Antonio Conte prima di Napoli-Lecce : “In giro sento dire tante fesserie” - a chi si riferisce - Il tecnico dei partenopei ribadisce un concetto ("tornare in equilibrio") nella conferenza che introduce la prossima partita di campionato. Conte tocca anche altri temi caldi sul tavolo, compreso il rinnovo di Kvara e il possibile turnover in vista del Milan.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Verso Napoli-Lecce - Gotti alle prese con l’emergenza : sono sei i giocatori in bilico! - it“Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Tutto ciò, sottolinea la voglia di rivalsa dei salentini, i quali però sfideranno la capolista della Serie A nello stadio intitolato a Diego Amando Maradona. Infatti, il match contro il Lecce sarà molto importante anche per i padroni di casa. (Spazionapoli.it)

Napoli-Lecce - Conte : “Kvaratskhelia sia concentrato. Inter-Juve? Non la guardo” - Cercherò di mettere la miglior formazione in campo. Mi auguro che si possa trovare un accordo tra club, calciatore e agente, però so anche che tutto può succedere. E’ un professionista esemplare. it. Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere”. La partita presente ci permette di incrementare punti. (Calciomercato.it)