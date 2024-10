Napoli, Conte: “Solo chi non ha mai vinto dice fesserie e io ne sento tante ora” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Noi pensiamo a crescere, migliorare nel percorso che porta ai successi. Solo chi non ha mai vinto dice fesserie sul Napoli e io ne sento tante ora”. Antonio Conte suona la carica: niente distrazioni per il suo Napoli se si vuole mantenere la vetta della classifica. Dopo aver vinto a Empoli, con qualche sofferenza nel primo tempo, il mister azzurro vuole vedere passi in avanti nel match contro il Lecce di sabato, e poi col Milan martedì e l’Atalanta la domenica successiva. Tre match che diranno la verità sulle aspirazioni azzurre. “Oggi – ha spiegato Conte – penso al match con il Lecce dove mi aspetto un approccio diverso. Il primo tempo a Empoli non è stato positivo ma a volte ci sono anche avversari che ti mettono in difficoltà. Vogliamo ora migliorare mettendo punti in cascina che ci potranno tornare utili se ci saranno poi difficoltà. Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Solo chi non ha mai vinto dice fesserie e io ne sento tante ora” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Noi pensiamo a crescere, migliorare nel percorso che porta ai successi.chi non ha maisule io neora”. Antoniosuona la carica: niente distrazioni per il suose si vuole mantenere la vetta della classifica. Dopo avera Empoli, con qualche sofferenza nel primo tempo, il mister azzurro vuole vedere passi in avanti nel match contro il Lecce di sabato, e poi col Milan martedì e l’Atalanta la domenica successiva. Tre match che diranno la verità sulle aspirazioni azzurre. “Oggi – ha spiegato– penso al match con il Lecce dove mi aspetto un approccio diverso. Il primo tempo a Empoli non è stato positivo ma a volte ci sono anche avversari che ti mettono in difficoltà. Vogliamo ora migliorare mettendo punti in cascina che ci potranno tornare utili se ci saranno poi difficoltà.

