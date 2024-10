MotoGP, scatta il weekend di Buriram: Bagnaia deve mettere pressione a Martin (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel cuore della notte italiana prenderà ufficialmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Inutile girarci attorno. Siamo entrati nella fase decisiva del campionato. Ogni punto potrebbe valere doppio. Ogni errore potrebbe essere decisivo. La corsa al titolo si sta facendo rovente. Dei 4 contendenti che sognavano di alzare al cielo il trofeo del campione, fino a qualche settimana fa, sono rimasti solamente in due. I due più attesi. Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia. Un’annata vissuta da protagonisti. Vittorie divise. Prestazioni sempre di altissimo livello. Pochissimi punti di differenza. Il secondo trittico autunnale della MotoGP (nel prossimo weekend si chiuderà con il Gran Premio della Malesia di Sepang) era iniziato con 10 lunghezze di distacco tra i due, a favore dello spagnolo. Oasport.it - MotoGP, scatta il weekend di Buriram: Bagnaia deve mettere pressione a Martin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel cuore della notte italiana prenderà ufficialmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Inutile girarci attorno. Siamo entrati nella fase decisiva del campionato. Ogni punto potrebbe valere doppio. Ogni errore potrebbe essere decisivo. La corsa al titolo si sta facendo rovente. Dei 4 contendenti che sognavano di alzare al cielo il trofeo del campione, fino a qualche settimana fa, sono rimasti solamente in due. I due più attesi. Jorgee Francesco “Pecco”. Un’annata vissuta da protagonisti. Vittorie divise. Prestazioni sempre di altissimo livello. Pochissimi punti di differenza. Il secondo trittico autunnale della(nel prossimosi chiuderà con il Gran Premio della Malesia di Sepang) era iniziato con 10 lunghezze di distacco tra i due, a favore dello spagnolo.

