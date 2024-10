Moto2, Ai Ogura a un passo dalla storia: come può diventare Campione del Mondo in Thailandia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo a tre gare dalla fine del Motomondiale e, se in Moto3 il titolo è già andato tra le mani di David Alonso, ancora i giochi sono aperti in MotoGP e in Moto2. In quest’ultima classe la questione si potrebbe risolvere già questo fine settimana nel GP di Thailandia a Buriram. Ai Ogura è infatti a un passo dalla storia, dal trionfo finale che sarebbe il suo primo titolo della carriera. Mancando tre gare alla fine, i punti in palio sono ancora 75. Il giapponese di MT Helmets-MSi/Boscoscuro ha un vantaggio di 65 punti nei confronti di Aron Canet e di 66 punti su Fermin Aldeguer e Sergio Garcia. Ad Ogura per esultare già in Thailandia basterebbe un piazzamento nelle prime cinque posizioni, indipendentemente dal risultato che conquisteranno i suoi inseguitori: il vantaggio al termine di questo weekend deve essere infatti di almeno 51 punti sul secondo per fare festa. Oasport.it - Moto2, Ai Ogura a un passo dalla storia: come può diventare Campione del Mondo in Thailandia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo a tre garefine del Motomondiale e, se in Moto3 il titolo è già andato tra le mani di David Alonso, ancora i giochi sono aperti in MotoGP e in. In quest’ultima classe la questione si potrebbe risolvere già questo fine settimana nel GP dia Buriram. Aiè infatti a un, dal trionfo finale che sarebbe il suo primo titolo della carriera. Mancando tre gare alla fine, i punti in palio sono ancora 75. Il giapponese di MT Helmets-MSi/Boscoscuro ha un vantaggio di 65 punti nei confronti di Aron Canet e di 66 punti su Fermin Aldeguer e Sergio Garcia. Adper esultare già inbasterebbe un piazzamento nelle prime cinque posizioni, indipendentemente dal risultato che conquisteranno i suoi inseguitori: il vantaggio al termine di questo weekend deve essere infatti di almeno 51 punti sul secondo per fare festa.

