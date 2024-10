Mo: Metsola, 'situazione catastrofica, non rinunciamo alla pace' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "In Medio Oriente dobbiamo fare molto di più. La situazione è catastrofica. Non c'è abbastanza aiuto umanitario. Troppe persone hanno perso la vita. Troppi bambini cresceranno con la memoria della guerra. Questo è un fallimento. Non dobbiamo mai rinunciare alla richiesta di un cessate il fuoco. Di ritornare, anche se è molto difficile, sulla tregua e sui due Stati, dove ci sarà la pace, la stabilità". Lo ha detto a Porta a Porta la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. "Io continuerò a lavorare - ha aggiunto - È la nostra responsabilità. Dobbiamo anche vedere cosa sta facendo l'Iran e arrivare a una de-escalation, perché la situazione è veramente terribile". "In Europa non c'è posto per il razzismo, non c'è posto per l'antisemitismo - ha detto ancora la Metsola - Questa è una sfida che sta crescendo sempre più. Liberoquotidiano.it - Mo: Metsola, 'situazione catastrofica, non rinunciamo alla pace' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "In Medio Oriente dobbiamo fare molto di più. La. Non c'è abbastanza aiuto umanitario. Troppe persone hanno perso la vita. Troppi bambini cresceranno con la memoria della guerra. Questo è un fallimento. Non dobbiamo mai rinunciarerichiesta di un cessate il fuoco. Di ritornare, anche se è molto difficile, sulla tregua e sui due Stati, dove ci sarà la, la stabilità". Lo ha detto a Porta a Porta la presidente del Parlamento Europeo Roberta. "Io continuerò a lavorare - ha aggiunto - È la nostra responsabilità. Dobbiamo anche vedere cosa sta facendo l'Iran e arrivare a una de-escalation, perché laè veramente terribile". "In Europa non c'è posto per il razzismo, non c'è posto per l'antisemitismo - ha detto ancora la- Questa è una sfida che sta crescendo sempre più.

