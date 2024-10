Mister Movie | Venom 3 rivela finalmente chi interpreterà il supercriminale Marvel, Knull (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’attesa è finita: Andy Serkis, iconico per le sue interpretazioni tramite motion capture, è stato finalmente confermato come il volto di Knull, il temibile Dio dei simbionti, in Venom: The Last Dance. Questo nuovo capitolo dell’universo Spider-Man di Sony presenta uno dei cattivi più potenti del mondo Marvel, e chi meglio di Serkis, maestro dell’arte digitale e della recitazione intensa, poteva interpretarlo? Andy Serkis è Knull in Venom: The Last Dance: Il Supercattivo del Sony Spider-Man Universe In un’intervista recente, il regista Kelly Marcel ha confermato il casting di Serkis e ha rivelato quanto sia stato entusiasmante lavorare con lui ancora una volta. Mistermovie.it - Mister Movie | Venom 3 rivela finalmente chi interpreterà il supercriminale Marvel, Knull Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’attesa è finita: Andy Serkis, iconico per le sue interpretazioni tramite motion capture, è statoconfermato come il volto di, il temibile Dio dei simbionti, in: The Last Dance. Questo nuovo capitolo dell’universo Spider-Man di Sony presenta uno dei cattivi più potenti del mondo, e chi meglio di Serkis, maestro dell’arte digitale e della recitazione intensa, poteva interpretarlo? Andy Serkis èin: The Last Dance: Il Supercattivo del Sony Spider-Man Universe In un’intervista recente, il regista Kelly Marcel ha confermato il casting di Serkis e hato quanto sia stato entusiasmante lavorare con lui ancora una volta.

