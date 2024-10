Mistermovie.it - Mister Movie | Johnny Depp ospite a Che tempo che fa Domenica 27 Ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:sarà il protagonista di un atteso episodio di “Cheche fa”, in onda27. L’annuncio è stato dato da Fabio Fazio durante un’intervista con l’iconico Al Pacino, accendendo l’interesse dei fan e degli appassionati di cinema.a Cheche fa: ecco cosa aspettarsi, che oltre a essere una delle stelle più celebri di Hollywood, ha recentemente debuttato come regista con il film “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”, sarà accompagnato da Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat, entrambi membri del cast della pellicola. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per il pubblico di ascoltare le esperienze e le riflessioni di, oltre a scoprire di più sulla sua nuova avventura cinematografica.