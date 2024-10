Milan-Napoli, out ben due big: la notizia è ufficiale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Napoli giocherà sabato prossimo contro il Lecce, ma prima ci sono delle novità che riguradano il match contro il Milan. Dopo aver battuto l’Empoli domenica scorsa, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla sfida di sabato contro il Lecce di Luca Gotti. I favori dei pronostici, considerando anche lo 0-6 subito nell’ultimo turno di campionato dai pugliesi dalla Fiorentina, sono tutti a favore degli azzurri che, però, dovranno comunque prestare la massima attenzione. Proprio per colpa del durissimo ko contro la Fiorentina, di fatto, il Lecce farà di tutto per strappare almeno un punto contro gli uomini di Antonio Conte. Il Napoli, dal canto suo, dovrà battere i giallorossi per prepararsi al meglio per il prossimo ciclo terribile di partite che ha di fronte a sé. Spazionapoli.it - Milan-Napoli, out ben due big: la notizia è ufficiale Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilgiocherà sabato prossimo contro il Lecce, ma prima ci sono delle novità che riguradano il match contro il. Dopo aver battuto l’Empoli domenica scorsa, dunque, ildi Antonio Conte è atteso dalla sfida di sabato contro il Lecce di Luca Gotti. I favori dei pronostici, considerando anche lo 0-6 subito nell’ultimo turno di campionato dai pugliesi dalla Fiorentina, sono tutti a favore degli azzurri che, però, dovranno comunque prestare la massima attenzione. Proprio per colpa del durissimo ko contro la Fiorentina, di fatto, il Lecce farà di tutto per strappare almeno un punto contro gli uomini di Antonio Conte. Il, dal canto suo, dovrà battere i giallorossi per prepararsi al meglio per il prossimo ciclo terribile di partite che ha di fronte a sé.

