Liberoquotidiano.it - "Mi vuoi sposare?": la proposta di matrimonio ad Affari Tuoi: scoppia il caso dopo i titoli di coda

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Adè la serata di Sara e di Dario dall'Umbria. Nella puntata andata in onda giovedì 24 ottobre accade davvero l'impensabile. La concorrente chiede al suo fidanzato di sposarlo proprio durante la puntata. Ovviamente laè stata accettata. Ma qualcosa va staorto. Infatti sui social il "sì" di Dario e ladi Sara hanno aperto un dibattito e in tanti non hanno condiviso questa scelta. I commenti negativi fioccano: "Il dottore non ama queste sdolcinate", scrive un utente. E ancora: "Comunque con lain diretta lei ha vinto il premio egocentrismo 2024-25", scrive un altro telespettatore. Un altro utente tra i tanti ha aggiunge: "'Lamore e' una cosa. Spettacolarizzare l'amore e' un'altra cosa". Insomma, a quanto pare la mossa di Sara ha creato qualche polemica. Tornado alla partita, la sorte volta le spalle alla concorrente.