Maria Luisa Jacobelli conferma la liason con Francesco Totti e Ilary Blari ironizza: “A ma’, hai sentito?” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tradimenti, presunti o reali, il divorzio, le interviste, frecciatine e i nuovi amori. La fine dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha occupato la scena mediatica ed è finita in tribunale. Ora un nuovo colpo di scena: il settimanale “Gente” pubblica in esclusiva una sequenza fotografica che immortala l’ex calciatore con Maria Luisa Jacobelli. Entrano in un albergo romano e ne escono dopo circa un’ora e mezza: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”, il commento della giornalista di SportMediaset, influencer e figlia del noto giornalista Xavier Jacobelli. Poi a domanda diretta (‘Ci conferma questa liaison?’) risponde: “Sì”. Totti da tre anni è legato a Noemi Bocchi, proprio l’amore con quest’ultima aveva portato alla fine del matrimonio con Ilary. Ilfattoquotidiano.it - Maria Luisa Jacobelli conferma la liason con Francesco Totti e Ilary Blari ironizza: “A ma’, hai sentito?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tradimenti, presunti o reali, il divorzio, le interviste, frecciatine e i nuovi amori. La fine dell’amore traBlasi eha occupato la scena mediatica ed è finita in tribunale. Ora un nuovo colpo di scena: il settimanale “Gente” pubblica in esclusiva una sequenza fotografica che immortala l’ex calciatore con. Entrano in un albergo romano e ne escono dopo circa un’ora e mezza: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”, il commento della giornalista di SportMediaset, influencer e figlia del noto giornalista Xavier. Poi a domanda diretta (‘Ciquesta liaison?’) risponde: “Sì”.da tre anni è legato a Noemi Bocchi, proprio l’amore con quest’ultima aveva portato alla fine del matrimonio con

