Manovra 2025: fino a 960 euro in busta paga dal cuneo. Scontro su pensioni e sanità. Giudizio positivo dalle imprese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nei 144 articoli del disegno di legge si spazia dal nuovo meccanismo per rafforzare le busta paga dei dipendenti (arriva un bonus fino a 20mila euro e meccanismo fiscale a decalage fino a 40mila euro, secondo calcoli degli esperti si arriverebbe fino a 960 euro in busta paga) alla stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro con quoziente familiare, dal tetto ai compensi per gli enti alle risorse per i contratti pubblici, dall'estrazione aggiuntiva per il Superenalotto al restyling dei bonus edilizi, fino alle pensioni, con la proroga di Quota 103, Ape sociale e Opzione donna L'articolo Manovra 2025: fino a 960 euro in busta paga dal cuneo. Scontro su pensioni e sanità. Giudizio positivo dalle imprese proviene da Firenze Post. .com - Manovra 2025: fino a 960 euro in busta paga dal cuneo. Scontro su pensioni e sanità. Giudizio positivo dalle imprese Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nei 144 articoli del disegno di legge si spazia dal nuovo meccanismo per rafforzare ledei dipendenti (arriva un bonusa 20milae meccanismo fiscale a decalagea 40mila, secondo calcoli degli esperti si arriverebbea 960in) alla stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75milacon quoziente familiare, dal tetto ai compensi per gli enti alle risorse per i contratti pubblici, dall'estrazione aggiuntiva per il Superenalotto al restyling dei bonus edilizi,alle, con la proroga di Quota 103, Ape sociale e Opzione donna L'articoloa 960indalsuproviene da Firenze Post.

