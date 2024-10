Maltempo in Toscana: codice arancione esteso per piogge e temporali. Anche su Valdarno, Serchio, Bisenzio, Ombrone Pt (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo Anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione L'articolo Maltempo in Toscana: codice arancione esteso per piogge e temporali. Anche su Valdarno, Serchio, Bisenzio, Ombrone Pt proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: codice arancione esteso per piogge e temporali. Anche su Valdarno, Serchio, Bisenzio, Ombrone Pt Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendoconto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato ilL'articoloinpersuPt proviene da Firenze Post.

Maltempo - allerta meteo anche oggi : pioggia e vento forte sul Centro-Nord - (Adnkronos) – Ancora una giornata di maltempo oggi sull'Italia, con un quadro meteo diviso in 2, se non in 3… L'articolo Maltempo, allerta meteo anche oggi: pioggia e vento forte sul Centro-Nord proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

