Sport.quotidiano.net - Lucchese C’è speranza per Tumbarello e Antoni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rispetto ai primi giorni della settimana, da ieri piove un po’ meno alla, a pochi giorni dalla sfida contro la capolista Pescara. Otre a Quirini, fermato per un turno dal giudice sportivo, mancheranno, per infortunio, sicuramente Gasbarro, Giacchino e Fedato. Ma sembra essersi aperto un piccolo spiraglio per il recupero in extremis die di. Se fosse così, è ovvio che Gorgone potrebbe tirare un sospiro di sollievo, perché, con mezza squadra fuori uso, sarebbe stato a dir poco problematico affrontare la prima della classe che sta viaggiando in testa da sola e che deve recuperare il match contro il Milan Futuro. A questo punto, comunque sia, ai rossoneri non rimane altro da fare che aprire l’ombrello per ripararsi da questa "pioggia" di infortunati e squalificati e provare a confezionare una partita ricca di temperamento ed orgoglio.