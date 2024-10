L'Italia avanza nel ranking Fifa, la squadra di Spalletti passa dal decimo al nono posto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trentadue qualificazioni per la Coppa del Mondo Fifa 26, 47 per la Coppa delle Nazioni Africa 2025, 79 partite della Nations League e 17 amichevoli sono state giocate durante la recente finestra internazionale, ottobre 2024 è un mese particolarmente intenso per il calcio e ha portato a una serie di cambiamenti nel ranking Fifa, a cominciare dall’Italia che ha guadagnato una posizione passando dal Feedpress.me - L'Italia avanza nel ranking Fifa, la squadra di Spalletti passa dal decimo al nono posto Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trentadue qualificazioni per la Coppa del Mondo26, 47 per la Coppa delle Nazioni Africa 2025, 79 partite della Nations League e 17 amichevoli sono state giocate durante la recente finestra internazionale, ottobre 2024 è un mese particolarmente intenso per il calcio e ha portato a una serie di cambiamenti nel, a cominciare dall’che ha guadagnato una posizionendo dal

