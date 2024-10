Formiche.net - L’industria si prepara alla sfida del Gcap. La chiave è fare sistema

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un salto generazionale, letteralmente, attendedella Difesa italiana. È quello che vedrà il nostro Paese contribuire, con Regno Unito e Giappone, allo sviluppo del caccia di sesta generazione Global combat air programme (). Undi sistemi all’avanguardia che pone non solo sfide tecnologiche, ma anche organizzative, istituzionali e che dovràaffidamento sull’intero-Paese. Questi sono stati i temi dell’evento “Bridging the gap:italianaprova del”, organizzato da Formiche e Airpress, che ha riunito gli esponenti del, della politica e delle Forze armate, moderati da Flavia Giacobbe. Un programma a beneficio dell’Italia intera Dopo l’esperienza dell’Eurofighter, che vide il Paese come uno dei principali attori nello sviluppo della quarta generazione, l’Italia, mancò l’appuntamento con la quinta.