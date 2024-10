Quotidiano.net - Le cinture riducono la mortalità del 27%

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’11 aprile del 1988 arrivava in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplinava l’obbligatorietà delledi sicurezza nelle auto degli italiani. Entrava così in vigore la legge che introduceva anche nel nostro Paese l’obbligo di installare e di usare ledi sicurezza di tipo omologato a bordo dei veicoli. La loro introduzione ha fornito un importante contributo al miglioramento della sicurezza sulle strade, visto che da sole – senza l’aiuto aggiuntivo degli airbag – hanno, negli anni, salvato circa il 27% delle persone coinvolte in incidenti altrimenti mortali. Ancora oggi, il mancato utilizzo delledi sicurezza è tra le tre violazioni più comuni del Codice della Strada. Tuttavia, conoscere le regole è fondamentale non solo per l’incolumità di chi guida e dei passeggeri, ma anche per evitare sanzioni.