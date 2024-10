L’Atalanta resta al palo. La traversa ferma Pasalic. Schmeichel salva il Celtic (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Atalanta non sfonda il muro difensivo del Celtic Glasgow e nella seconda gara casalinga di questa Champions inanella un altro 0-0, dopo quello di un mese fa contro l’Arsenal. Ai punti nel pugilato avrebbe vinto la Dea, che ha costruito molte occasioni, ma senza riuscire a sferrare il colpo del ko, trovando una traversa e parate miracolose del vecchio Kasper Schmeichel a negare la rete meritata. Pareggio che va stretto ai nerazzurri che restano comunque imbattuti dopo tre giornate di Champions e con la porta di Carnesecchi ancora inviolata, con 5 punti in classifica e parecchi rimpianti per non aver vinto almeno una delle due partite casalinghe contro le squadre britanniche. Per L’Atalanta comunque c’è l’ennesima conferma di saper stare da protagonista sul più autorevole palcoscenico europeo, con gare finora sempre condotte. Sport.quotidiano.net - L’Atalanta resta al palo. La traversa ferma Pasalic. Schmeichel salva il Celtic Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)non sfonda il muro difensivo delGlasgow e nella seconda gara casalinga di questa Champions inanella un altro 0-0, dopo quello di un mese fa contro l’Arsenal. Ai punti nel pugilato avrebbe vinto la Dea, che ha costruito molte occasioni, ma senza riuscire a sferrare il colpo del ko, trovando unae parate miracolose del vecchio Kaspera negare la rete meritata. Pareggio che va stretto ai nerazzurri cheno comunque imbattuti dopo tre giornate di Champions e con la porta di Carnesecchi ancora inviolata, con 5 punti in classifica e parecchi rimpianti per non aver vinto almeno una delle due partite casalinghe contro le squadre britanniche. Percomunque c’è l’ennesima condi saper stare da protagonista sul più autorevole palcoscenico europeo, con gare finora sempre condotte.

