L'albero, in direzione ostinata e contraria: un esordio alla Festa di Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due ventenni fra paura e dipendenze e un rapporto assoluto che vive fra amicizia e amore. L'albero è l'opera prima di Sara Petraglia, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ce ne parla, insieme alle due brave protagoniste Tecla Insolia e Carlotta Gamba in questa video intervista. Comingsoon.it - L'albero, in direzione ostinata e contraria: un esordio alla Festa di Roma Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due ventenni fra paura e dipendenze e un rapporto assoluto che vive fra amicizia e amore. L'è l'opera prima di Sara Petraglia, presentatodel Cinema di. Ce ne parla, insieme alle due brave protagoniste Tecla Insolia e Carlotta Gamba in questa video intervista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Gassmann allo Spazio Coming Soon : presentato Mani nude alla Festa del Cinema di Roma - Il film Mani nude è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Le attività stampa in presenza di Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e del regista Mauro Mancini si sono svolte allo Spazio Coming Soon. (Comingsoon.it)

Gormiti – The New Era alla Festa del Cinema di Roma - evento speciale il 26 ottobre - Oltre a creare e distribuire contenuti originali in tutto il mondo, il gruppo raggiunge anche il mercato globale in oltre 150 Paesi con la licenza di marchi, progetti editoriali, eventi dal vivo e produzione di merchandise e giocattoli. ” “Da marchigiani non possiamo che essere orgogliosi di vantare una realtà di calibro internazionale quale la Rainbow ed un imprenditore geniale come Iginio Straffi – dichiara il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini – Luoghi iconici delle Marche come le Grotte di Frasassi ed il Tempio del Valadier avranno una ribalta internazionale grazie a questa nuova serie, che oltre a presentare elementi tecnologici e filmici innovativi, propone ad un pubblico giovane valori educativi positivi ed edificanti. (Romadailynews.it)

Intesa Sanpaolo - Build Your Future alla Festa del Cinema di Roma - it, oltre a Daniele Cassioli, atleta paralimpico di sci nautico, e a Paolo Longhi CEO HRC Learning and Development – Founder I’mPossible. “Dall’Osservatorio delle competenze del futuro Look4ward abbiamo sviluppato Build Your future, un formato rivolto a studenti di scuole superiori e università per ispirarli sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società e le competenze chiave per il futuro. (Unlimitednews.it)