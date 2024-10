Ilfattoquotidiano.it - L’abuso di potere dilaga: se un giudice si oppone, il governo cambia la legge

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La questione morale è sempre piùnte e il contesto politico sempre più nauseante. La politica e il sistema criminale dei colletti bianchi subiscono colpi crescenti da parte della magistratura che non esonda come invece sostiene il, semmai è afflitta in non pochi casi da ormai cronica siccità. Gli scandali si susseguono incalzanti. Dalle inchieste in Calabria e Sicilia su mafia e politica, alle indagini su Bari, dall’arresto del presidente della regione Toti alle custodie cautelari nei confronti del presidente della provincia di Salerno e del sindaco di Poggiomarino, dalle attività investigative che riguardano diversi consiglieri regionali in giro per l’Italia sino a membri deled esponenti dei poteri forti e colletti bianchi legati alla politica. Continua l’emergenza morale che diviene non raramente questione criminale.