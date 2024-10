Ilgiorno.it - La vittoria di Lesmo: i bambini dell’asilo spostano il cantiere della Pedemontana

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Monza Brianza) – Ilditrasloca dall’asilo a via Marconi, come aveva chiesto la sindaca, Sara Dossola. Da ieri è ufficiale, a confermare il trasferimento caldeggiato dal ComuneTratta C l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Claudia Terzi: “Il dialogo col territorio porta a soluzioni condivise – dice –, l’esempio riguarda. La prima cittadina aveva riportato ai vertici dell’infrastruttura una situazione di possibili criticità per la vicinanza a una scuola per l’infanzia. L’eccezionalitàsituazione è stata presa in considerazione e risolta: operai e ruspe sono stati spostati grazie alla presenza di un’area già espropriata e adatta. Non sempre ci sono alternative, è vero, però quando il canale è aperto è possibile raggiungere risultati a beneficio di tutti”.