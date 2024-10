Ilnapolista.it - La rigorite degli arbitri italiani fa danni anche in Europa, Guida e Pairetto se ne inventano uno per il Lille – VIDEO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è proprio un bel momento per gli, né per quelli in campo né per quelli davanti al monitor. Ieri sera a dirigere Atletico Madrid-di Champions c’erano l’italiano, al Var. I due hanno combinato una frittata per cui i media spagnoli questa mattina chiedono spiegazioni. La squadra di Simeone ha perso 1-3. Di certo non è colpama, possiamo dire, che hanno influito il risultato in maniera considerevole assegnando un calcio di rigore per fallo di mano praticamente inesistente. Atletico de Madrid 1 – 3Penalty sifflé contre l’atletico sur une mais d’un joueur Lillois. pic.twitter.com/urqPD42FXd — Etiennitos (@ebouige) October 23, 2024sbaglia in Atletio-di Champions. Errore umano comprensibile, quello del Var no Marca è più diplomatico nel criticare l’arbitro.