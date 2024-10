La pioggia non dà tregua. Sottocorona senza speranza: “Altre situazioni critiche in vista” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono giorni difficili per l'Italia con piogge continue e danni ingenti in molte zone. Il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, espone un quadro generale delle previsioni meteo che dobbiamo attenderci: “La situazione generale, allargata anche all'Atlantico, mostra questa perturbazione molto strutturata seguita da aria fredda, si vede con questa nuvolosità un po' a macchie tipica, non è estranea al tempo che avremo nei prossimi giorni”. Iltempo.it - La pioggia non dà tregua. Sottocorona senza speranza: “Altre situazioni critiche in vista” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono giorni difficili per l'Italia con piogge continue e danni ingenti in molte zone. Il meteorologo di La7, Paolo, espone un quadro generale delle previsioni meteo che dobbiamo attenderci: “La situazione generale, allargata anche all'Atlantico, mostra questa perturbazione molto strutturata seguita da aria fredda, si vede con questa nuvolosità un po' a macchie tipica, non è estranea al tempo che avremo nei prossimi giorni”.

