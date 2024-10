La mia crostata al limone | una ricetta semplice e golosa Ricette facili da fare

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi voglio mostrarvi un dolce che dovete assolutamente provare, è laCON CREMA PASTICCERA AL. Una torta gustosa e moltoda realizzare, e nonostante sia al gusto dipiacerà anche ai più piccini. Vi lascio allae mi raccomando fatemi sapere. Ingredienti Vi serviranno: 650 grammi di pasta frolla Perla crema pasticcera al, avrete bisogno: 200 grammi di zucchero bianco da tavola 100 ml di succo di limoni bio 50 grammi di fecola di patate 40 ml di latte La buccia grattugiata di mezzobio 4 tuorli. Per il stendere la pasta frolla: un po’ di farina. Per decorare la: zucchero a velo. Le dosi indicate sono per otto persone. Per ladella pasta frolla clicca QUIla crema In una pentolino versare il latte ed aggiungere la buccia delscaldare il latte a fiamma bassa.