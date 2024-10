La guerra tra Coree si sposta sulla prima linea ucraina: «Soldati di Pyongyang nel Kursk». E Seoul risponde: «Forniremo armi a Kiev» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Corea del Nord è arrivata nella prima linea del conflitto tra Russia e ucraina. Secondo l’intelligence ucraina, infatti, alcune unità militari di Pyongyang sono state avvistate ieri, 23 ottobre, nell’oblast di Kursk, la regione in parte occupata da Kiev dallo scorso agosto. Il contingente sarebbe solo una parte di quello che Kim Jong-un ha deciso di schierare a sostegno di Vladimir Putin. Per la Corea del Sud sarebbero 12 mila i Soldati inviati. prima li aspetta un addestramento nella Russia orientale, poi il conflitto. Se la linea di demarcazione segnata dal 38esimo parallelo riesce ancora a dividere la Corea del Nord dalla Corea del Sud, a fornire un terreno di scontro aperto potrebbe proprio essere l’ucraina. Infatti, Seoul ha aperto alla possibilità di fornire armi a Kiev in risposta al patto russo-nordcoreano. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Corea del Nord è arrivata nelladel conflitto tra Russia e. Secondo l’intelligence, infatti, alcune unità militari disono state avvistate ieri, 23 ottobre, nell’oblast di, la regione in parte occupata dadallo scorso agosto. Il contingente sarebbe solo una parte di quello che Kim Jong-un ha deciso di schierare a sostegno di Vladimir Putin. Per la Corea del Sud sarebbero 12 mila iinviati.li aspetta un addestramento nella Russia orientale, poi il conflitto. Se ladi demarcazione segnata dal 38esimo parallelo riesce ancora a dividere la Corea del Nord dalla Corea del Sud, a fornire un terreno di scontro aperto potrebbe proprio essere l’. Infatti,ha aperto alla possibilità di fornirein rial patto russo-nordcoreano.

