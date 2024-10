La battaglia degli ascolti: Gerry Scotti e Federica Sciarelli a confronto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un mercoledì di sfide televisive tra talent show e cronaca nera su Rai e Mediaset Gerry Scotti e la sfida degli ascolti: Io Canto Generation contro Chi l’ha visto? su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La battaglia degli ascolti: Gerry Scotti e Federica Sciarelli a confronto Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un mercoledì di sfide televisive tra talent show e cronaca nera su Rai e Mediasete la sfida: Io Canto Generation contro Chi l’ha visto? su Donne Magazine.

Ascolti tv del 23 ottobre - Gerry Scotti con Io Canto Generation prova il colpaccio - Mentre Federica Sciarelli su Rai 3 racconta il ritrovamento della ragazza di Viareggio, da parte degli inviati di Chi l’ha visto?, scomparsa da oltre 40 giorni. Gerry Scotti è tornato su Canale 5 per l’appuntamento del mercoledì con Io Canto Generation con l’intento di salire sul podio degli ascolti tv anche grazie a Matthew Modine super ospite. (Dilei.it)

Ascolti tv del 16 ottobre - Gerry Scotti affronta le star di Hollywood con Io Canto Generation - Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si è occupata di Greta Spreafico, scomparsa da oltre due anni, presentando documenti e testimonianze inedite. La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Dunque, Gerry Scotti si è trovato a competere con tre delle più grandi star di Hollywood per gli ascolti tv e lo ha fatto presentando una nuova puntata di Io Canto Generation ricca di emozioni. (Dilei.it)

CANALE 5 FESTEGGIA IO CANTO : “OTTIMI ASCOLTI - PICCHI DEL 23%. GERRY UNO DI FAMIGLIA” - E come un grande direttore d’orchestra ha saputo creare ritmo e armonia tra i ragazzi in gara, i capisquadra, la giuria, il pubblico in studio. 33% sul target 15-34enni. Lo show è leader della prima serata con 2. Eppure, a ogni debutto ha ancora l’entusiasmo di un ragazzo: è il “nostro” Gerry Scotti! Anche ieri sera, nella prima puntata della nuova edizione di “Io Canto Generation”, ha portato sul palco la sua empatia, la sua simpatia e la sua capacità – unica – di entrare in sintonia con tutti. (Bubinoblog)