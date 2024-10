Terzotemponapoli.com - Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku: I Capocannonieri del Napoli

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In questa stagione,si trovano in cima alla classifica dei marcatori del, ma entrambi non sembrano ancora esprimere il loro potenziale al massimo. Nonostante le aspettative elevate e il talento indiscutibile, le loro prestazioni recenti sollevano interrogativi sulle loro condizioni fisiche e psicologiche. Un’analisi approfondita di questa situazione mette in evidenza le sfide che entrambi i giocatori stanno affrontando.: Potenziale Inespresso, spesso considerato un talento brillante e un giocatore chiave per il, ha mostrato segni di difficoltà in questa stagione. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, le sue condizioni fisiche sono una preoccupazione per l’allenatore Antonio Conte.